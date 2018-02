Mann von Baum tödlich getroffen

In Losenstein (Bezirk Steyr-Land) ist am Samstag ein 33-jähriger Mann beim Versuch einen Baum abzuschneiden, von einem Baumsplitter so schwer verletzt worden, dass er auf dem Weg ins Spital starb.

Laut Polizei ereignete sich das Unglück zu Mittag in einem Graben bei Losenstein. Der 33-Jährige wollte gemeinsam mit einem 49-jährigen Freund eine Esche kürzen. Während der Freund in einiger Entfernung stand, stieg der Mann auf eine Leiter, um den Baum in circa drei bis vier Meter Höhe mit der Motorsäge abzuschneiden.

Baum traf Mann auf dem Kopf

Dabei splitterte der obere Teil des Baums ab und traf den Mann am Kopf - der Mann fiel von der Leiter und blieb schwer verletzt liegen. Der 49-Jährige hatte laut Polizei den 33-Jährigen noch gewarnt. Ein weiterer Holzarbeiter, der auf den Unfall aufmerksam geworden war, informierte Notarzt, Feuerwehr und Rettung alarmiert.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Doch die Verletzungen des 33-jährigen Losensteiners waren zu schwer - trotz intensiver Bemühungen des Rettungsteams ihn zu reanimieren, verstarb der 33-Jährige laut Polizei auf dem Weg mit der Rettung ins Krankenhaus nach Amstetten (NÖ).