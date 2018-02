Steyr: Hälfte der Kindergartenkinder abgemeldet

Deutliche Auswirkungen zeigt die Einführung der Gebühren für die Nachmittagsbetreuung in den Kindergärten in Steyr, so Bürgermeister Gerald Hackl (SPÖ). Knapp die Hälfte aller am Nachmittag betreuten Kinder sei abgemeldet worden.

Elf Kindergärten gibt es in Steyr. 320 Kinder wurden bisher am Nachmittag betreut, 170 seien es jetzt noch. Hackl fordert die Landesregierung auf, die Kostenpflicht wieder abzuschaffen beziehungsweise vorerst auszusetzen.

184 von 629 Kindern in Wels abgemeldet

In der Stadt Wels sind vor der Einführung der Nachmittagsgebühren 184 von 629 Kindern vom Kindergarten abgemeldet worden, wie die SP-Gemeinderätin Laurien Scheinecker bereits am Dienstag kritisierte.

