Jazziges „Schneegestöber“ im Salzkammergut

Jeder Jahreszeit ihr Fest, so lautet die Devise der Salzkammergut Festwochen Gmunden. Das Winterfestival „Schneegestöber“ widmet sich ausgiebig dem Jazz, am Beginn steht ein Auftritt von Harri Stojka.

Dass drei Veranstaltungen schon ein richtiges „Schneegestöber“ ergeben, liegt an den Protagonisten dieses Minifestivals in Gmunden. Gitarrenlegende Harri Stojka ist bei seinem Spiel ohnehin bevorzugt im Expresstempo unterwegs. Mit seiner unbändigen Spiellust nimmt er zum Auftakt am Samstag im Stadttheater das Publikum mit auf eine Reise durch den Jazz der Roma und Sinti.

Thomas Gansch und Georg Breinschmied

An Sonntag gehört mit Thomas Gansch und Georg Breinschmied die Bühne zwei Ausnahmeerscheinungen auf Trompete und Kontrabass. Sie positionieren sich eher zwischen Klassik und Volksmusik.

Franz Schuh mit Clemens Salesny Quartett

Ein Schneetreiben, bei dem die Flocken nicht nur aus Tönen, sondern auch aus pointierten Texten bestehen, liefert der Auftritt von Franz Schuh mit dem Clemens Salesny Quartett und dem Posaunisten Paul Zauner am Mittwoch zum Abschluss.

Das Gmundner Osterfest mit dem Titel „Best of Nest“ widmet sich im März dann wieder der klassischen Musik.

