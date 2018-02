Immer wieder Probleme mit Schaulustigen

Der Unfall im Süden von Linz, bei dem die Polizei wegen Schaulustiger Verstärkung anfordern musste, ist kein Einzelfall. Immer wieder komme es zu Problemen mit Passanten, die mit ihrem Handy filmen, bestätigen die Einsatzkräfte.

Schaulustige würden die Aufgabe, Leben zu retten, manchmal unangenehm machen, heißt es vom Roten Kreuz Oberösterreich. Immer wieder sei man mit Passanten konfrontiert, die eine Rettungsaktion hautnah miterleben wollen oder sogar mitfilmen.

Einsatz mit Handy gefilmt

Das dürfte auch bei dem Vorfall am Mittwoch in der Linzer Karl-Steiger-Straße der Fall gewesen sein. Deshalb werden diese Situationen auch schon in Schulungen vom Roten Kreuz und dem Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich berücksichtigt. Man bemerke einen leichten Anstieg an Fällen mit Schaulustigen, die auch mit dem Handy filmen.

Decken oder Planen als Sichtschutz

In solchen Situationen versuchen die Feuerwehrleute, die Menschen zu sensibilisieren und an ihre Vernunft zu appellieren. Wenn notwendig, schirme man Opfer und Helfer ab, heißt es aus dem Landesfeuerwehrkommando. Dazu werden Decken oder Planen als Sichtschutz verwendet.

In anderen Bundesländern hat man sogar aufgerüstet, dort kommen spezielle mobile Sichtschutzwände zum Einsatz.

