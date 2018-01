Gedenkjahr 2018 in vielen Museen

Das Gedenkjahr 2018 ist heuer in vielen Museen zu finden. Neben dem Lentos, das eine Schau über die 1918 verstorbenen Künstler Gustav Klimt, Kolo Moser und Egon Schiele zeigt, startet das Schlossmuseum eine zeitgeschichtliche Sonderausstellung.

22.500 oberösterreichische Soldaten sind im Ersten Weltkrieg ums Leben gekommen. 10.000 wurden durch Kriegsverletzungen invalid. „Zwischen den Kriegen“ lautet der Titel, der Ausstellung im Schlossmuseum, die die Geschichte Oberösterreichs in der Zwischenkriegszeit von November 1918 bis März 1938 zeigt. „Es ist uns natürlich ein großes Anliegen, mit der Jugend zu arbeiten, die in die Ausstellung zu locken und ihnen zu vermitteln, wie wichtig es eigentlich ist, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen“, so der Kurator der Ausstellung Peter März.

OÖ Landesmuseum

Zwischenkriegszeit in der Landesgalerie Linz

Begleitend dazu gibt die Landesgalerie Linz einen Einblick in das Kunstgeschehen der Zwischenkriegszeit. Und zeigt, wie es dem bekannten Künstler Alfred Kubin in dieser Zeit ergangen ist. Die Leiterin der Landesgalerie, Gabriele Spindler: „Kubin hatte sicher ein sehr hohes Sensorium für seine unmittelbare Umgebung, und auch, wie es den Menschen damals erging.“

Schlossmuseum Freistadt und Sumerauerhof

Weitere Schauplätze sind das Schlossmuseum Freistadt und das Freilichtmuseum Sumerauerhof, die sich ab 7. Februar ebenfalls mit der Zwischenkriegszeit in Oberösterreich auseinandersetzen.

