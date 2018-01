Mit Eisenkette auf Pensionistin eingedroschen

Weil sie mit einer Kette auf eine Pensionistin eingedroschen haben soll, steht am Mittwoch eine 28-jährige Frau in Linz vor Gericht. Sie muss sich auch wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung verantworten.

Im Sommer des Vorjahres ging eine gehbehinderte Pensionistin mit ihrem Hund an der Linzer Donaulände spazieren. Das Tier stieß auf zwei Hunde, die nicht angeleint waren. und die Vierbeiner beschnupperten sich gegenseitig. Das passte der Angeklagten aber offenbar ganz und gar nicht. Sie packte eine zweieinhalb Meter lange Absperrkette und drosch damit auf die 70-jährige Pensionistin ein.

Auch mit Gehstock auf Opfer eingeschlagen

Die Frau wurde am Kopf, am Oberkörper, an Armen und Beinen getroffen. Dann soll die Täterin auch noch mehrmals mit dem Gehstock ihres Opfers auf die 70-Jährige eingeschlagen und sie mit dem Umbringen bedroht haben. Erst als eine Passantin der Verletzten zu Hilfe kam, ließ die Schlägerin von ihr ab und suchte das Weite.

Hitlerfotos mit dem Handy verschickt

Auch bei einem anderen Streit im Stiegenhaus eines Wohnblocks soll die 28-Jährige Morddrohungen ausgestoßen haben. Die mehrfach vorbestrafte Frau ist auch wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung angeklagt. Sie soll Hitlerfotos und andere einschlägige Bilder übers Handy verschickt haben.

Bis zu zehn Jahre Haft

Eine erste Verhandlung vor Weihnachten musste vertagt werden, weil noch ein Gutachten zu den Verletzungen der Pensionistin eingeholt werden musste. Der Angeklagten drohen bis zu zehn Jahre Haft.