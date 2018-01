Streit um Parkplatz eskalierte

Weil er ihnen angeblich einen Parkplatz weggeschnappt hat, haben drei Männer am Montag in Linz einen 24-Jährigen mit einem Messer bedroht. Als er in ein Fitnessstudio flüchtete, verfolgte ihn das Trio und bedrohte ihn erneut.

Der 24-jährige Afghane hatte vor dem Fitnessstudio geparkt. Kaum war er ausgestiegen, kamen drei Unbekannte auf ihn zu und verlangten, er solle wieder wegfahren, das sei ihr Stellplatz. Als er sich weigerte, zog einer ein Messer und bedrohte ihn mit dem Umbringen. Der Afghane flüchtete ins Fitnessstudio.

Messer sichergestellt

Das Trio verfolgte ihn und bedrohte ihn erneut. Wenig später schnappte die Polizei die mutmaßlichen Täter - drei Kosovaren im Alter von 23, 25 und 44 Jahren - und nahm sie fest. Auch das Messer wurde sichergestellt.