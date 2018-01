72-jährige Frau in Vöckla ertrunken

Eine 72-jährige Frau ist bei einem Besuch ihres Schrebergartens in Vöcklabruck ertrunken. Ihre Leiche war Montagnachmittag in der Vöckla entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen tragischen Unfall.

Die 72-jährige Frau war mit ihrem Hund in der Schrebergartensiedlung in Vöcklabruck. Die Polizei hat rekonstruiert, dass sie von ihrem Schrebergarten zum Toilettenhäuschen ging, doch das war verschlossen. Dann hat sie offenbar neben der Vöckla den Halt verloren. Die Frau rutschte aus, stürzte in den Fluss und ertrank.

laumat.at / Matthias Lauber

Die 72-jährige Vöcklabruckerin war bereits gesucht worden, weil Mitarbeiter des Hilfswerks sie zu Hause nicht antrafen. Am Montagnachmittag wurde dann die Leiche der Frau im Fluss entdeckt.