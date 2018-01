Schwerer Unfall mit Rettungsfahrzeug

In Wartberg ob der Aist (Bezirk Freistadt) ist am Montag ein Rettungsfahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Insgesamt vier Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt.

Ein 20-Jähriger aus Kefermarkt war Montagvormittag mit einem Rettungsauto in Wartberg ob der Aist unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal gegen den Wagen eines 84-jährigen Pensionisten aus Pregarten stieß. Der 84-Jährige und seine 80-jährige Gattin wurden bei dem Zusammenstoß verletzt, die Frau so schwer, dass sie in ein Krankenhaus nach Linz geflogen werden musste. Der Lenker des Rettungswagens und seine Insassen wurden leicht verletzt.

fotokerschi.at/FF Wartberg ob der Aist

„Vorderachsen abgerissen“

Der Bürgermeister von Wartberg, Dietmar Stegfellner, war zufällig als erster an der Unfallstelle und übernahm sofort die Leitung des Feuerwehreinsatzes, wie er gegenüber dem ORF Oberösterreich sagte: „Sowohl vom Rettungsfahrzeug als auch vom anderen beteiligten Wagen lagen die Vorderachsen auf der Straße. Ein drittes Unfallfahrzeug rutschte auch noch von der Straße, und das Rettungsfahrzeug war auch noch in ein stehendes Auto geprallt.“