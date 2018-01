Oberösterreicher erhielt Grammy

Mit einem Grammy für die beste Opernaufnahme des vergangenen Jahres wurde der 1949 in Marchtrenk geborene Dirigent Hans Graf ausgezeichnet. Die Auszeichnung erhielt er für die Aufnahme von Alban Bergs Oper „Wozzek“.

Was für die Filmwelt der Oscar, ist für die Musikwelt der Grammy. In der Nacht auf Montag wurden die begehrten Preise in New York verliehen. Dabei wurde auch ein Oberösterreicher geehrt. Als beste Opernaufnahme wurde eine Aufführung der Alban Berg-Oper „Wozzeck“ durch das Houston-Symphonieorchester ausgezeichnet. Am Dirigentenpult stand bei dieser Produktion der in Marchtrenk geborene Hans Graf, der auch jahrelang das Salzburger Mozarteum Orchester geleitet hat.

Link: