„Lebensplanung“ im Theater Phönix

Der Welt den sprichwörtlichen „Hax’n ausreißen“ oder doch in ein Eigenheim investieren? Auf humorvolle Art thematisiert das Theater Phönix in seiner neuen Produktion „Exit - ich liebe meine Panik“ das Thema Lebensplanung.

Den Spagat zwischen Abenteuerlust und Absicherung, zwischen Pflichterfüllung und Freiheitsdenken kennt wohl jeder. Inspiriert von Franz Novotnys Kultfilm „Exit - Nur keine Panik“ von 1980 entwickelt der Grazer Regisseur Ed. Hauswirth im Thater Phönix ein Stück über das Zusammenleben in alternativen Wohnmodellen: „Es stellen sich dann Fragen nach Eigentum, nach Gemeinschaft, nach dem Zusammenleben. Das alles ist auch eine Metapher dafür, wie Österreich verfasst ist.“

Christian Herzenberger

Premiere am 1. Februar

Ed. Hauswirth ist Gründungsmitglied und künstlerischer Leiter des Theaters" im Bahnhof" in Graz und erhielt 2014 den begehrten Nestroy-Preis. „Exit - ich liebe meine Panik“ ist seine erste Produktion für das Theater Phönix. Von 1. Februar bis 11. März läuft das Stück in Linz, danach auch noch in Graz.

