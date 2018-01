Alkoholisierte Lenkerin verursachte Unfall

Eine schwer alkoholisierte Autolenkerin hat am Sonntagabend in Linz einen Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten verursacht. In Niederthalheim ist Sonntagfrüh ein 27-Jähriger in ein Bauernhaus gekracht und hat sich schwer verletzt.

Schwer betrunken war eine 40-jährige Autolenkerin, die am Sonntagabend in Linz einen Auffahrunfall verursacht hat. Die Frau aus Gramastetten war auf der unteren Donaulände gefahren und hatte übersehen, dass ein Wagen vor ihr an einer roten Ampel angehalten hatte. Sie fuhr mit ihrem Auto auf. Drei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurden bei beiden Lenkern Alkoholtests durchgeführt und der Test der 40-Jährigen ergab 2,88 Promille. Der Frau wurde umgehend der Führerschein abgenommen. Sie wird angezeigt.

Auto schlug Loch in Wirtschaftsgebäude

Der Nebel und überhöhte Geschwindigkeit sind laut Polizei die Auslöser für einen folgenschweren Autounfall in Niederthalheim im Bezirk Wels-Land gewesen. Ein 27-jähriger Autolenker aus Schwanenstadt war am Sonntag gegen drei Uhr früh auf einer Landesstraße unterwegs. Wegen des dichten Nebels übersah er eine Abzweigung und fuhr geradeaus mit Wucht gegen ein Bauernhaus. Durch den heftigen Anprall wurde ein Loch in das Wirtschaftsgebäude geschlagen und auch das Auto wurde völlig zerstört. Der 27-jährige konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Er erlitt schwere Verletzungen und wird in Vöcklabruck im Spital behandelt.

Probeführerscheinbesitzer raste auf B 135

Viel zu schnell war ein 19-jähriger Autolenker im Bezirk Linz-Land unterwegs. Der Probeführerscheinbesitzer raste am Sonntagabend auf der Kremstalstraße in einer Fünfziger Beschränkung mit 117 km/h ins Radar. Eine Streife stoppte den jungen Schnellfahrer und nahm ihm den Führerschein ab. Auch seinen Autoschlüssel musste der 19-jährige vorübergehend abgeben.