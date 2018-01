Schwerer Unfall im Bezirk Steyr-Land

Zwei Männer sind am Sonntagabend bei einem Autounfall in Garsten im Bezirk Steyr-Land schwer verletzt worden. Ein 43-jähriger Lenker war von der Straße abgekommen, der Beifahrer schwebt nach ersten Angaben in Lebensgefahr.

Der 43-jährige Lenker war aus noch unbekannter Ursache auf der Lahrndorferstraße in Garsten von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto prallte gegen einen Baum und überschlug sich dann mehrmals über eine 20 Meter tiefe Böschung hinunter, wo es auf dem Dach liegen blieb.

FOTOKERSCHI.AT/KERSCHBAUMMAYR

Ein 35-jähriger Anrainer, der zufällig Zeuge des Unfalls wurde, lief sofort hin, kletterte zum Wrack hinunter und zog den bewusstlosen 61-jährigen Beifahrer aus dem Auto. Dann begann der Mann mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

Auch Lenker schwer verletzt

Die von anderen Zeugen inzwischen alarmierte Feuerwehr befreite den Lenker aus dem Wrack. Auch der war schwer verletzt, allerdings machte er laut Polizei einen eindeutig alkoholisierten Eindruck. Ein Test steht noch aus. Bei der Erstversorgung hatten die beiden Schwerverletzten noch Glück im Unglück. Der zuständige Notarzt war zum Unfallzeitpunkt gerade in Linz und hatte deshalb eine weite Anfahrt.

Zufällig Arzt in der Nähe gewesen

Zufällig befand sich aber ein als Notarzt erfahrener Hausarzt gerade in der Nähe des Unfallortes und konnte innerhalb kürzester Zeit die Versorgung und Wiederbelebungsmaßnahmen übernehmen. Die beiden Verletzten wurden ins Spital nach Steyr gebracht. Der Zustand des Beifahrers ist nach ersten Informationen kritisch.