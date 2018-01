Nach Attacke auf Bürgermeister vor Gericht

Nach der Attacke auf den Bürgermeister von Dimbach steht am Montag der mutmaßliche Täter vor Gericht. Der 41-jährige hielt nicht nur dem Bürgermeister eine Pistole an die Brust sondern verletzte auch den Amtsleiter schwer.

Über eine Strafe wird beim Prozess am Landesgericht in Linz nicht verhandelt, das steht bereits fest. Laut einem Gutachten ist der 41-jährige mutmaßliche Täter psychisch krank, daher könne strafrechtlich nicht gegen ihn vorgegangen werden, so die Staatsanwaltschaft. Sie fordert daher, den Mann in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher unterzubringen, wo sich der 41-jährige derzeit schon befindet.

Am 6. September 2017 stürmte der Niederösterreicher in das Gemeindeamt in Dimbach (Bezirk Perg), versprühte Pfefferspray und ging auf den Bürgermeister los. Er warf ihm vor, sein Leben ruiniert zu haben und hielt ihm auch eine Pistole an die Brust.

Der Amtsleiter hörte den Tumult und Hilfeschreie im Büro des Bürgermeisters und ging dazwischen. Bei seiner Rettungsaktion wurde er von dem Angreifer mit einem Messer an einem Arm schwer verletzt.

Der Polizei gestellt

Der 41-jährige flüchtete aus dem Amtsgebäude, stellte sich aber später der Polizei. Auch zu den Beamten sagte der Verdächtige damals, der Bürgermeister habe sein Leben ruiniert. Seit diesen Ereignissen wurde der Niederösterreicher in einer Einrichtung psychologisch betreut.

