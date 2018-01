Frau in Stiegenhaus attackiert

Eine 22-jährige Frau konnte einen Mann in die Flucht schlagen, der ihr in der Nacht auf Samstag in ihr Haus in Linz gefolgt war und sie im Stiegenhaus angegriffen hatte. Offenbar von ihrer heftigen Gegenwehr überrascht, lief der Mann davon.

Die 22-Jährige kam war kurz vor 3.30 Uhr in einem Taxi nach Hause. In der Nähe des Hauses in der Linzer Innenstadt stand ein Schwarzafrikaner und rief ihr etwas zu. Die Frau ignorierte die Zurufe und betrat das Gebäude.

Heftige Gegenwehr

Laut Polizei bemerkte die Frau nicht, dass ihr der Mann ins Stiegenhaus folgte. Im ersten Stock soll er sie dann von hinten gepackt, umklammert und ihr zwischen die Beine gegriffen haben, so die junge Frau. Sie schrie und wehrte sich aber so heftig, dass der Angreifer von ihr abließ und aus dem Haus flüchtete. Die 22-Jährige wurde bei der Attacke nicht verletzt.

Täterbeschreibung

Von der Polizei wurde sofort eine Fahndung eingeleitet, der Täter konnte aber nicht gefunden werden. Der Mann soll 19 bis 23 Jahre alt, kurze schwarzen Locken haben und etwa 1,70 Meter groß sein. Zum Tatzeitpunkt soll er dunkel bekleidet gewesen sein.