Blutiger Streit in Linzer Innenstadt

Blutig hat am Samstag ein Streit in der Linzer Innenstadt geendet. Die Diskussion von zwei Nachtschwärmern unter seinem Fenster verärgerte einen Hausbewohner derart, dass er zu einem Messer griff.

Die Unterhaltung unter dem Fenster seiner Wohnung in der Linzer Rathausgasse war dem 28-jährigen gebürtigen Bosnier offenbar zu laut. Gegen 5.20 Uhr schnappte er sich ein kleines Küchenmesser, ging auf die Straße und fügte einem der Diskutanten eine zwei Zentimeter tiefe Schnittwunde am Gefäß zu. Der 28-Jährige rannte dann wieder zurück ins Haus.

Täter rasch gefunden

Die Polizei wurde gerufen und nachdem der Freund des Opfers gesehen hatte, in welches Haus der Täter gelaufen war, konnte der Angreifer auch schnell festgenommen werden.

Notwehr

Das 24-jährige Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht, das der Mann bereits am Samstag wieder verlassen konnte. Der mutmaßliche Täter gab gegenüber der Polizei an, in Notwehr gehandelt zu haben.