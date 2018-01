Mehr als fünf Stunden in Autowrack gefangen

Stundenlang musste Samstagfrüh ein Autofahrer nach einem Unfall auf Hilfe warten. Der 17-Jährige kam in Feldkirchen an der Donau (Bezirk Urfahr Umgebung) von der Straße ab und stürzte mit seinem Wagen in einen Bach.

Gegen 4.30 Uhr fuhr der 17-Jährige in einer Kurve eines Güterwegs geradeaus, schleuderte über einen Bach gegen einen Baum, weiter gegen eine Gartenmauer und von dort zurück in das Bachbett. Das demolierte Auto blieb halb seitlich liegen, der Fahrer konnte sich nicht mehr aus dem Wrack befreien.

fotokerschi.at/kerschbaummayr

Erst kurz vor 10.00 Uhr, mehr als fünf Stunden nach dem Unfall, entdeckte ein Anrainer den Schwerverletzten in dem Autowrack und informierte die Einsatzkräfte.

fotokerschi.at/kerschbaummayr

Die Feuerwehr barg den jungen Mann aus dem Auto, mit dem Rettungshubschrauber C10 wurde er dann zum Linzer Unfallkrankenhaus geflogen.

fotokerschi.at/kerschbaummayr

Der 17-Jährige besitzt keinen Führerschein, er wird wegen Fahrens ohne Lenkberechtigung angezeigt. Ob er alkoholisiert war, ist nicht bekannt.