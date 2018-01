Brand bei Flugzeugbauer FACC

In Ried im Innkreis ist die Feuerwehr in der Nacht auf Samstag zu einem Brand beim Flugzeugbauer FACC ausgerückt. In einer Absauganlage war aus noch unbekannten Gründen Feuer ausgebrochen.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte eine Staubexplosion bereits dazu geführt, dass sich die Flammen ausbreiten konnten und die Absauganlage stand in Vollbrand. Die Feuerwehren Ried und Neuhofen konnten das Feuer dennoch rasch unter Kontrolle bringen und eindämmen. Anschließend musste die Halle noch belüftet werden.

laumat.at / Matthias Lauber

Nach zwei Stunden war der Einsatz abgeschlossen. Die Höhe des Schadens konnte noch nicht beziffert werden, bei dem Brand und dem Feuerwehreinsatz gab es keine Verletzten.