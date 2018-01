Weltelite beim Linz-Marathon

Geoffrey Mutai, der bisher sieben Marathonbewerbe, darunter Klassiker wie Boston, Berlin und New York, gewonnen hat, wird am 15. April beim Oberbank Linz Donau Marathon laufen. Seine Bestzeit liegt unter dem Linzer Streckenrekord.

Mutai ist einer der schnellsten Marathonläufer der Geschichte und wird im April zum ersten Mal zum ersten Mal in Österreich an den Start gehen. Er ist auch der mit Abstand schnellste Marathonläufer, der je in Österreich bei einem Bewerb dabei war. Laut Veranstaltern freut sich Geoffrey Mutai auf die besonders schnelle Strecke in Linz.

Siege in Boston, Berlin und New York

Der 36-jährige Kenianer konnte in seiner bisherigen Karriere über die 42,195 Kilometerstrecke insgesamt sieben Siege feiern, darunter auch bei den Klassikern in Boston, Berlin und New York. Seine Bestzeit liegt seit dem Boston-Sieg 2011 bei 2:03:02 Stunden.

Persönliche Bestzeiten Mutais

10.000 m: 27:27,59 min

10-km-Straße: 27:19 min

15-km-Straße: 42:25 min

Halbmarathon: 58:58 min

Marathon: 2:03:02 bzw. 2:04:15

Da die Strecke in Boston wegen ihres Profils nicht den Kriterien für offizielle Weltrekorde entspricht, werden 2:04:15 Stunden vom Berlin-Sieg 2012 als persönliche Bestmarke Mutais angegeben. Der vom Leichtathletik-Weltverband (IAAF) anerkannte Weltrekord seines Landsmannes Dennis Kimetto steht seit dessen Erfolg am 28. September 2014 in Berlin bei 2:02:57 Stunden. Im Vorjahr hatte der Kenianer Eliud Kipchoge die Marathon-Distanz unter optimierten Bedingungen auf dem Formel-1-Kurs in Monza in 2:00:25 Stunden absolviert.

