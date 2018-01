Versuchter Raubüberfall in Linz

In der Linzer Dauphinestraße ist am Freitag in den frühen Morgenstunden ein Mann überfallen worden. Der Täter flüchtet allerdings ohne Beute, weil sich das Opfer heftig zur Wehr setzte.

Gegen 4.50 Uhr bedrohte der Täter den Mann mit einem Messer und forderte Geld. Das Opfer zeigte sich allerdings wehrhaft und versetzte dem Angreifer sogar einen kräftigen Fußtritt gegen den Kopf.

Räuber flüchtete nach heftiger Gegenwehr

Der offenbar verblüffte Täter flüchtete nach dieser Gegenwehr ohne Beute. Das Opfer blieb bei dem Raubversuch unverletzt.

Täterbeschreibung

Die Polizei sucht jetzt nach einem 20 bis 25 Jahre alten, sehr schlanken Mann. Während des Überfalls war er mit einer schwarzen Hose, einer Tarnjacke und roten Schuhen bekleidet.

Das Stadtpolizeikommando Linz ersucht um Hinweise unter der Telefonnummer 059 133 45 3333.