Lkw-Fahrer fast 36 Stunden am Steuer

Einen „Marathonlenker“ haben Polizisten in Steyr aus dem Verkehr gezogen. Der 54-jährige Serbe saß fast 36 Stunden lang ohne Pause am Steuer eines Lkw. Dem Mann wurde von der Polizei eine „Zwangsruhezeit“ verordnet.

Die Polizisten nahmen den Lastwagenfahrer am Mittwoch eigentlich nur zufällig genauer unter die Lupe. Sie führten entlang der B309 in Steyr Kontrollen des Schwerverkehrs durch und winkten dabei auch den Lkw des 54-jährigen Serben an die Seite.

Keinerlei Ruhezeit in Aufzeichnungen

Die Überprüfung der Lenk- und Ruhezeiten des 54-Jährigen brachte rekordverdächtiges zu Tage. Der Mann war laut seinen eigenen Aufzeichnungen mehr als 35 Stunden durchgehend unterwegs – völlig ohne Ruhezeit.

„Zwangsruhezeit“ verordnet

Der rastlose Lenker musste sein Fahrzeug abstellen und wurde, wie es die Polizei formuliert, mit einer „Zwangsruhezeit“ aus dem Verkehr gezogen. Daneben musste der Mann eine Sicherheitsleistung in der Höhe von 3.200 Euro hinterlegen.

Link: