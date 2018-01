18-Jähriger in Ägypten tödlich verunglückt

Ein Vater-Sohn-Urlaub in Ägypten hat ein tragisches Ende genommen. Ein 18-jähriger Voest-Lehrling aus Wilhering starb bei einem Autounfall. Er hatte mit dem Koch des Hotels eine Spritztour unternommen.

Der junge Mann machte mit seinem Vater Urlaub in Safaga. Der Hafenort am Roten Meer ist rund 60 Kilometer von Hurghada entfernt. Bei der Autofahrt mit dem Koch des Hotels prallte das Fahrzeug gegen einen Baum. Beide Insassen erlitten dadurch tödliche Verletzungen. Der Vater des 18-Jährigen bekam die Todesnachricht im Hotel.

Tiefe Betroffenheit in Wilhering

Doch nicht nur die Familie und Freunde stehen unter Schock, auch in der Gemeinde Wilhering herrscht tiefe Betroffenheit, sagt Bürgermeister Mario Mühlböck: „Es hat sich bei uns in der Gemeinde sehr schnell herumgesprochen, dass ein so sympathischer, sportlicher junger Mensch auf ganz tragische Weise tödlich verunglückt ist. Ich möchte auf jeden Fall der Familie meine tiefe Anteilnahme ausdrücken.“

Verabschiedung am Samstag

Aber aber auch in der Voestalpine, dem Arbeitgeber des 18-Jährigen, sei man zutiefst betroffen, so eine Sprecherin. Die Verabschiedung findet am kommenden Samstag in der Pfarrkirche Kirchberg bei Linz statt.