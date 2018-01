Gemeindeaufsicht Thema im Landtag

Der Endbericht des Landesrechnungshofs zur Gemeindeaufsicht wird wohl die Debatten bei der Landtagssitzung am Donnerstag bestimmen. SPÖ und Grüne fordern eine Untersuchungskommission zu diesem Thema.

Die Kritik des Landesrechnungshofs an der Gemeindeaufsicht hat schon in den letzten Wochen die politischen Wogen hochgehen lassen und wird auch bei der heutigen Landtagssitzung eines der Hauptthemen sein. Die SPÖ und die Grünen fordern eine Untersuchungskommission in dieser Sache, ohne FPÖ oder ÖVP fehlt ihnen aber eine Mehrheit im Landtag, um einen solchen einrichten zu können. Daher wird die SPÖ auch einen Dringlichkeitsantrag einbringen, der es in Zukunft auch Minderheiten möglich machen soll, Untersuchungskommissionen einzurichten.

ORF

Die neue Kindergartengebühr, die Schließungen von Berufsschulen, das Rauchverbot in der Gastronomie, die Beibehaltung der Notstandshilfe und der Kostenersatz durch den Bund bei der Abschaffung des Pflegeregresses werden weitere Themen im Landtag sein.

