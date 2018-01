Glückliches Ende von Suchaktion

Eine aufwändige Suchaktion im Mühlviertel hat am Mittwochabend ein glückliches Ende gefunden. Zwei Bewohner einer Betreuungsreinrichtung im Bezirk Urfahr-Umgebung hatten einen Ausflug in die Steiermark unternommen.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften beteiligte sich an der Suchaktion. Von den beiden Vermissten, einem 22-jährigen Mann und einer 34-jährigen Frau, die in einer Betreuungseinrichtung der Diakonie leben, fehlte seit den Mittagsstunden jede Spur.

Feuerwehr und Polizei durchkämmten Gegend

Rund 100 Feuerwehrleute unterstützten die Polizei bei der Suche nach den Vermissten und durchkämmten systematisch die Gemeindegebiete von Gallneukirchen und Engerwitzdorf.

Bezirks-Feuerwehrkommando Urfahr-Umgebung

Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnte – die beiden waren weit entfernt vom Suchgebiet.

Mit dem Bus nach Admont

Gegen 18.00 Uhr konnte schließlich Entwarnung gegeben werden, denn die Gesuchten waren in der Steiermark aufgetaucht. Offenbar hatten sind die beiden einen Bus gestiegen und haben einen Ausflug in nach Admont gemacht.