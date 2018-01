Brandstiftung in Pizzeria in Linz

Ein Brandstifter hat Mittwochfrüh in Linz 25 Menschen in große Gefahr gebracht. Der Unbekannte drang in eine Pizzeria in der Rudolfstraße ein und legte dort Feuer. Der Brand wurde rasch entdeckt, alle Bewohner mussten das Gebäude jedoch verlassen.

Kurz vor 4.30 Uhr wurden die Bewohner aus dem Schlaf gerissen. Das Haus musste evakuiert werden. Polizisten brachten einige Personen ins Freie, währenddessen drang ein Atemschutztrupp der Berufsfeuerwehr zum Brandherd vor. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Sanitäter des Samariterbundes kümmerten sich um die 25 Bewohner. Rund eine halbe Stunde später konnten alle wieder zurück in ihre Wohnungen.

Feuerwehr Linz

Stadtpolizeikommando leitete Ermittlungen ein

Der Fall wirft einige Fragen auf, so die Polizei, die Ermittlungen aufgenommen hat. Spurensicherer nahmen den Brandort genau unter die Lupe. Der Brandstifter hat die Eingangstür der Pizzeria aufgezwängt und dann das Lokal in Brand gesteckt.

Feuerwehr Linz

Ob etwas fehlt, war vorerst nicht bekannt. Eine Person wurde bei dem Brand leicht verletzt.