Trickbetrüger kam als Gemeindemitarbeiter

2.000 Euro haben Trickbetrüger einem betagten Paar in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf) gestohlen. Ein Täter gab sich als Gemeindemitarbeiter aus und gaukelte seinen Opfern vor, er müsse das Einfamilienhaus bautechnisch prüfen.

Das betagte Paar hatte offensichtlich nicht mit diesem ungebetenen Besuch gerechnet: Ein Unbekannter stand um 10.00 Uhr plötzlich im Wohnzimmer - er war durch die unversperrte Eingangstür ins Haus der 81-Jährigen gelangt. Die Frau und ihr 85-jähriger Lebensgefährte waren zwar überrascht, schenkten dem Mann aber Glauben als er sagte, er müsse das Haus bautechnisch begutachten.

Täter griff beim Rundgang zu

Der Täter gab sich als Gemeindemitarbeiter aus. So zeigten die beiden dem Mann alle Räume im Erdgeschoß. In einem unbeobachteten Moment gelang es dem Trickbetrüger eine Geldbörse, in der sich unter anderem Bargeld, eine Bankomatkarte, Führerscheine und Zulassungsscheine befanden, zu stehlen. Dann verschwand er.

Komplizen kamen am Vortag

Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, hatte das Paar bereits am Vortag ungebetenen Besuch, offensichtlich von zwei Komplizen des Trickbetrügers. Die Täter gaben sich als Verkäufer aus und verkauften den Pensionisten auch eine Wolldecke um 300 Euro, so das Polizeiprotokoll.

Dabei dürften sie das Haus ausspioniert und die Ablage für die Geldtasche gefunden haben. Der Schaden wurde mit rund 2.000 Euro angegeben.