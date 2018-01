FACC plant Auszahlung von Dividende

Flugzeugzulieferer FACC plant erstmals die Auszahlung einer Dividende für das laufende Geschäftsjahr, so Vorstandschef Robert Machtlinger in den „Oberösterreichischen Nachrichten“ (OÖN) am Mittwoch, und kündigte gleichzeitig ein neues Geschäftsfeld an.

Das Unternehmen hat in den ersten neun Monaten 2017/18 seinen operativen Gewinn von 5,6 Mio. auf 61,7 Mio. Euro gesteigert. Der Umsatz ging um 8,8 Prozent auf 564,0 Mio. Euro nach oben. Im laufenden Geschäftsjahr wurden laut OÖN Aufträge im Wert von 650 Mio. Euro lukriert. Daher werde FACC heuer auch eine Dividende ausschütten können, so Machtlinger.

Einstieg bei Lufttaxis

Derzeit stelle sich der Luftfahrtzulieferer aus dem Innviertel auf die „dritte Phase der Mobilität“ ein. „Die Straßen und öffentlichen Verkehrsmittel in den Großstädten sind heillos überlastet. Eine Möglichkeit, in kurzer Zeit garantiert von A nach B zu kommen, werden Lufttaxis mit Elektroantrieb sein. Daran forschen wir“, wird der Chef in den OÖN zitiert. Er schätzt das Geschäftsvolumen für Lufttaxis derzeit weltweit auf 2 bis 4 Mrd. Dollar (1,63 Mrd. bis 3,25 Mrd. Euro).

Als anderes zukunftsträchtiges Geschäftsfeld nannte Machtlinger die Reparatur von Flugzeugen: „Unser großer Vorteil ist, dass wir die Beschaffenheit der Teile genau kennen und daher schneller als andere sind.“ Derzeit reparieren große Airlines ihre Flieger selber oder Drittanbieter führen Reparaturen durch. Erreiche FACC das Umsatzziel von einer Milliarde Euro, sollen 70 Millionen Euro aus dem Reparatur- und Servicegeschäft kommen. Für 2017/18 wird ein Umsatz von 740 bis 750 Mio. Euro erwartet.