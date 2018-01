Sattelzug in Bad Ischl steckengeblieben

Mitten in Bad Ischl ist am Dienstagvormittag ein 13 Meter langer Sattelzug zwischen zwei Häusern stecken geblieben. Rund 15 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei brauchten über eine Stunde, bis der Lkw aus dem engen Stadtkern herausgelotst war.

Der Lenker hatte von seinem Chef den Auftrag bekommen, im Zentrum von Bad Ischl in der Kurhausstraße eine Lieferung abzugeben, so seine Angaben gegenüber den Einsatzkräften.

Feuerwehr Bad Ischl

Allerdings reichte der Kurvenradius im Stadtzentrum nicht aus und der Sattelschlepper konnte schließlich nicht mehr vor und zurück, so der Einsatzleiter der Feuerwehr Bad Ischl, Hannes Stibl. „Auf der einen Seite stand er an einer Hausmauer an und auf der anderen Seite am Zaun der Konditorei Zauner.“

Feuerwehr Bad Ischl

Anhänger mit Seilwinde in die Spur gezogen

Die Feuerwehr Bad Ischl rückte Spezialfahrzeugen an und zog den Anhänger mit einer Seilwinde durch die Engstelle. Nachdem das Zugfahrzeug wieder eingespannt war, musste der Sattelschlepper allerdings noch einige hundert Meter retour zurück schieben, um aus dem Stadtzentrum zu kommen.

Weil dafür Straßenzüge rund um die Kurhausstraße mehrmals gesperrt werden mussten, entstand ein „regelrechtes Verkehrschaos“, so die Polizei. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.