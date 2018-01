Wochenendhaus niedergebrannt

Am Fuß des Traunsteines in Gmunden ist Montagabend das Weißriesenstüberl niedergebrannt. Die 63-jährige Pächterin hatte den Glimmbrand am Abend beim nach Hause kommen entdeckt.

Sie rief sofort die Einsatzkräfte. Doch die Löscharbeiten waren sehr schwierig: Die Feuerwehr musste das Löschwasser zunächst im Pendelverkehr mit Tankwagen vom See holen, bis eine Leitung gelegt war.

zurück von weiter

Brandursache noch unklar

Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass das Holzhaus niederbrannte. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache steht noch nicht fest.