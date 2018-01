Veranstaltungen zum 150. Todestag Stifters

Was Bruckner in der Musik ist, das ist für die Oberösterreicher Adalbert Stifter in der Literatur. Der Todestag des Dichters, Pädagogen und Malers jährt sich heuer zum 150. Mal. Das runde Jubiläum wird von vielen Veranstaltungen begleitet.

Adalbert Stifter - einer, der Weltliteratur geschrieben hat, heißt es ehrfürchtig in den heimischen Literaturbüchern. Zum Auftakt des runden Jubiläums kommen neben renommierten Literaturwissenschaftlern auch junge Autoren - wie die gebürtige Linzerin Teresa Präauer - zu Wort. Schauspieler und Publikumsliebling Axel Milberg wird aus Stifter-Briefen lesen.

Ausstellung im September

„Dem StifterHaus ist es ein großes Anliegen, dass man Stifter nicht als einen zu verehrenden Dichter liest oder sieht, der keine Verbindung mehr zu uns hat“, so die Direktorin des StifterHauses Petra Maria Dallinger. Das Jubiläumsjahr wird mit einer Ausstellung zu Adalbert Stifter im September abgerundet, wo neben Politik und Kunst auch die Liebe in Adalbert Stifters Leben beleuchtet werden soll.

