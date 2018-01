Schlägerei auf der Autobahn

Auf der Westautobahn (A1) bei Pucking ist ein Streit zwischen zwei Autolenkern völlig eskaliert. Ein 51-jähriger Österreicher hatte einen Autofahrer aus Schweden von hinten bedrängt und nach dem Überholen mehrmals ausgebremst.

Der 45-jährige Schwede war Samstagnachmittag mit seinen beiden minderjährigen Kindern im Wagen in Richtung Wien unterwegs. Ein hinter ihm fahrender Österreicher fuhr mehrfach sehr dicht auf und betätigte auch die Lichthupe. Schließlich überholte der Österreicher laut Polizei den Schweden und nötigte ihn mehrfach zum Abbremsen.

51-Jähriger im Gesicht verletzt

Bei Pucking hielten beide Lenker dann ihre Fahrzeuge auf dem Pannenstreifen an und es kam zu einem Handgemenge und Faustschlägen. Der 51-jährige Österreicher erlitt dabei Verletzungen im Gesicht und rief die Polizei. Der Schwede, der inzwischen weitergefahren war, wurde am Knoten Linz angehalten. Beide Lenker mussten zur Autobahnpolizei in Haid mitkommen und wurden angezeigt.