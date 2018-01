Hohe Lawinengefahr in den Bergen

Die Lawinensituation in den Bergen hat sich deutlich verschärft. Der Warndienst des Landes hat für den Alpenraum die Lawinenwarnstufe vier ausgegeben. Das bedeutet, dass sich jederzeit von selbst Lawinen lösen können.

In der Folge musste der Pyhrnpass wegen Lawinengefahr gesperrt werden. Auch die Zufahrt zum Skigebiet Wurzeralm ist nicht passierbar. Stefan Hackl von der Lawinenkommission Spital am Pyhrn: „Seit Sonntag gab es starken Schneefall. Auch am Montag soll es noch weiterschneien. Dann soll es wärmer werden, und damit wird es noch gefährlicher. Man kann damit rechnen, dass die Situation bis Mittwoch angespannt bleibt.“

Hermann Hammer

Straßensperren

In tieferen Lagen ist zwar die Lawinengefahr kein so großes Thema. Der Schneedruck sorgt aber dafür, dass Bäume umstürzen. Auch deswegen gab es mehrere Straßensperren.

