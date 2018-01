ÖBB suchen Buslenkerinnen

Die Österreichischen Bundesbahnen suchen Frauen, die als Postbuslenkerinnen arbeiten wollen. Die ÖBB arbeiten dabei mit dem AMS zusammen, das eine Ausbildung zur Berufskraftfahrerin anbietet.

Der Postbus-Fuhrpark in Oberösterreich umfasst derzeit rund 350 Busse. 500 Buslenker und Buslenkerinnen sind damit täglich auf den Straßen des Landes unterwegs, um rund 35.000 Fahrgäste an ihr Ziel zu bringen.

ORF

Wegen Pensionierungen und natürlichen Abgängen sei man immer auf der Suche nach neuem Personal, so Peter Scholmüller, Postbus-Regionalmanager Nord: „Wir haben gesehen, dass sich Frauen immer mehr für den Beruf als Buslenkerin interessieren. Es wäre geradezu töricht, wenn wir uns dem verschließen würden.“

Ausbildung umfasst D-Führerschein

Interessierte Frauen, die arbeitslos gemeldet sind, können sich bewerben. 20 Kandidatinnen haben sich in Oberösterreich bereits für eine Ausbildung qualifiziert. Was auf die Frauen im Detail zukommt, erklärt Ausbildungsleiterin Michaela Reitmayr so: „Sie machen den Führerschein D, damit man aber Berufskraftfahrerin werden kann, muss man auch die D 95-Prüfung haben. Die Frauen werden dabei von uns begleitet.“ Wenn alles abgeschlossen ist, könne ein Dienstverhältnis folgen, so Reitmayr.

Voraussetzungen: Mindestalter 24 und B-Führerschein

Wer Buslenkerin auf einer der rund 120 Regionallinien des Postbusverkehrs in Oberösterreich werden möchte, kann sich für eine Ausbildung anmelden. Die Teilnahme am Programm steht allen Frauen offen, die beim AMS arbeitslos vorgemerkt sind, mindestens 24 Jahre alt sind, über gute Deutschkenntnisse verfügen, den B-Führerschein besitzen und zumindest drei Jahre Fahrpraxis aufweisen.

