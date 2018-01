Mehrere Unfälle auf Oberösterreichs Straßen

Die winterlichen Fahrverhältnisse, manchmal auch in Kombination mit zu viel Alkohol, haben am Sonntag zu einer Reihe von Verkehrsunfällen auf Oberösterreichs Straßen geführt.

Kurz vor fünf Uhr früh ist heute ein 36-jähriger Rumäne gegen einen Fahrbahnteiler auf der Westautobahn gefahren. Der Mann war mit seinen Eltern an Bord beim Voralpenkreuz Richtung Salzburg unterwegs. Der Rumäne kam mit seinem Auto ins Schleudern und konnte offenbar den Frontalzusammenstoß mit dem Fahrbahnteiler nicht mehr verhindern. Der 61-jährige Vater des Fahrers wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Auto wurde auf Böschung geschleudert

Auf dem Autodach endete die Fahrt einer 25-Jährigen aus Pasching. Die Frau geriet auf der B1 bei Frankenmarkt im Bezirk Vöcklabruck mit ihrem Auto ins Schleudern. Auf der eisigen Straße rutschte sie gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug und wurde dann gegen eine Böschung geschleudert. Vier nachkommende Autofahrer mussten rasch ausweichen, wobei auch deren Fahrzeuge beschädigt wurden. Die 25-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie in das LKH Vöcklabruck gebracht werden musste.

Frontalzusammenstoß im Bezirk Freistadt

In Unterweitersdorf im Bezirk Freistadt ist in der Nacht eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die 50-Jährige aus Hagenberg geriet aus ungeklärten Gründen auf der B 124 auf die Gegenfahrbahn und fuhr frontal gegen das Auto einer Linzerin. Die Linzerin kam mit dem Schrecken davon, die Hagenbergerin dagegen musste von der Rettung in das UKH nach Linz gebracht werden. Ein Alkoholtest bei der 50-Jährigen verlief positiv. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.