Neues Hotel in der Pyhrn-Priel Region

In der Tourismusregion Pyhrn-Priel sind die Nächtigungsmöglichkeiten um 200 Betten erweitert worden. In Hinterstoder wurde am Samstag ein neues Haus einer deutschen Hotel-Gruppe offiziell eröffnet.

Mehr als neun Millionen Euro wurden von der Betreibergruppe in das neue Zweihundert-Betten-Hotel der drei Sterne Kategorie investiert.

ORF

Angesprochen werden sollen junge und sportlich aktive Gäste. Ziel der Investoren sind künftig zusätzlich vierzigtausend Nächtigungen pro Jahr in Hinterstoder.

Wirtschaftsreferent Landeshauptmannstellvertreter Michael Strugl (ÖVP) bezeichnet das neue Hotel als einen starken Impuls für Wirtschaft und Tourismus in der Pyhrn-Priel-Region.