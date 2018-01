„Ultraviolett“ ist die heurige Trendfarbe

Ultraviolett, die Farbe der Buße, Magie und Spiritualität, wurde vom US-Farbinstitut Pantone zur Trendfarbe 2018 gewählt. Glaubt man dem Institut, dann wird heuer im Bereich Mode und Kosmetik viel in dieser Farbe auf den Markt kommen.

Modedesigner, Drucker oder Grafikdesigner, viele arbeiten mit kodierten Farbfächern, in dem mehr als 2.000 Farben aufgelistet sind, so Helene Kaul-Fahrner von der Linzer Grafik-HTL. Die heurige Trendfarbe werde darin als sattes, kräftiges Lila beschrieben: "Diese Farbe hat eine ganz spezielle Komponente. Es verbindet sich Kalt und Warm. Der kalte Farbbereich ist das Blau, der warme Farbbereich das Magenta“. Genau diese Gegensätzlichkeit mache die Farbe so interessant, so die Farbexpertin.

pixabay.com

„Ultraviolett spielt an auf die Mysterien des Kosmos, die Faszination der Zukunft und die Entdeckungen jenseits der heutigen Erkenntnisse. Der unendlich weite Nachthimmel steht symbolisch für das Machbare und die Möglichkeiten – er weckt immer wieder die Sehnsucht, neue Welten zu betreten“, heißt es auf der Homepage von Pantone. Dunkle Lilatöne seien schon seit langer Zeit ein Zeichen der Gegenkultur, der Unangepasstheit und der künstlerischen Brillanz.

Ultraviolett zeugt von Aktivität

In der Farbenlehre bespricht Kaul-Fahrner mit den angehenden Grafikerinnen und Grafikern die Wirkung von Farben. Ultraviolett stehe für Mut und Aktivität. Trägt man die Farbe, würde man auf andere Menschen im positiven Sinne sehr energisch, visionär und zukunftsorientiert wirken. Die Farbe habe damit in gewisser Weise auch etwas Futuristisches an sich.

Modefarbe Ultraviolett gut kombinierbar

Außerdem könne man Ultraviolett gut mit anderen Farben kombinieren, zum Beispiel mit den sogenannten „Nicht-Farben“, Weiß oder Schwarz, so Kaul-Fahrner. Falls man sich einen „besonderen Auftritt“ gönnen wolle, rät die Expertin zur Kombination mit Kontrast-Farben, etwa mit einem knalligen Orange oder Rot.

Viele Blumen sind lila

Violett oder Lila ist übrigens eine sehr natürliche Farbe, denn viele Blumen hätten diese Farbe, so die Floristin Christine Barta: „Es gibt zum Beispiel die Glockenblumen, Akeleien, Hyazinthen, oder den Rittersporn“; auch auch Anemonen, Lavendel oder Tulpen sind lilafarben.

Isabella Minniberger / ORF Oberösterreich

