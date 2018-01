Scharnstein freut sich mit Streif-Sieger

Mit dem Deutschen Thomas Dreßen hat am Samstag ein Wahl-Scharnsteiner die legendäre Abfahrt in Kitzbühel gewonnen. Seit einigen Jahren lebt der Athlet bei seiner Freundin in der Gemeinde im Almtal, wo der Triumph groß gefeiert wird.

Als erster Deutscher seit Sepp Ferstl 1979 hat Thomas Dreßen den Ski-Abfahrtsklassiker in Kitzbühel gewonnen. Der Bürgermeister seiner Wahlheimatgemeinde Scharnstein, wo Dreßen seit einigen Jahren mit seiner Freundin lebt, hat die Abfahrt am nahen Kasberg in einer Ski-Hütte mitverfolgt, Bürgermeister Rudolf Raffelsberger: „Wir freuen uns mit dem Thomas und lassen ihn hochleben“.

Vom Sieg am Rande der Ortsmeisterschaften erfahren

Viele Scharnsteiner haben von Dreßens Sieg in Kitzbühel bei den eigenen Orts-Skimeisterschaften am Kasberg erfahren. Am Abend wird auf den Kitzbühel-Sieger bei der Siegerehrung in der Musikschule Scharnstein angestoßen.

Die Liebe hat Dreßen nach Scharnstein geführt

Die Liebe hat den deutschen Ski-Star nach Oberösterreich verschlagen. Vor drei Jahren ist Dreßen zu seiner Freundin nach Scharnstein gezogen, dazu Bürgermeister Raffelsberger: „Er ist bei uns sehr gut aufgenommen, ich glaub’, er fühlt sich bei uns sehr wohl im Almtal. Er hat sich sehr schnell eingelebt, wir sind sehr froh, dass er hier bei uns ist.“

Der Jubel von Thomas Dreßen gleich nach seiner Siegesfahrt:

Erster deutscher Abfahrtssieg im Weltcup seit 2005

Dreßen sorgte für den ersten deutschen Abfahrtssieg im Weltcup seit Max Rauffer 2005 in Gröden und damit für das nächste Highlight in der laufenden Saison. Am zweiten Dezember 2017 war er in Beaver Creek als Dritter als erster Deutscher seit Rauffer 2004 auf ein Abfahrtspodest gefahren. Zuletzt hatte der skifahrerisch in Österreich groß gewordene in Wengen Rang fünf belegt.

Freund über Dreßner: „Ein lieber Kerl“

Jürgen Schellnast, ein Freund von Thomas Dreßner und Obmann des Ski-Vereins in Scharnstein, meint über den frisch gebackenen Hahnenkamm-Sieger: „Er ist ein Mensch, wie man ihn sich nur vorstellen kann, ein lieber Kerl, zugänglich, wir freuen uns wirklich sehr mit ihm und sind ganz in Feierstimmung“.

Dazu, dass Thomas Dreßner wegen seiner Freundin ins Almtal gekommen ist, meint Schellnast: „Die beiden verstehen sich gut und es ist auch für uns ein Glück, wir sind ein Ski-Verein und jetzt haben wir plötzlich einen Streif-Sieger, das ist einfach genial!“