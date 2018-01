Gefährlicher Irrtum auf Krippenstein

Wegen der schlechten Sicht orientierte sich eine 36-jährige Skifahrerin aus Großbritannien auf dem Krippenstein an einer fremden Skifahrergruppe und geriet so ins freie Gelände. Bergretter fanden die Frau aber und brachten sie ins Tal.

Weil sie sich im Skigebiet nicht gut auskannte und die Sicht schlecht war, orientierte sich die Britin laut Polizei einfach an vor ihr fahrenden Wintersportlern. Allerdings handelte es sich bei den Skifahrern um sogenannte „Freerider“. Diese verließen die Piste in Richtung freies Gelände, was die Frau aber erst nach einiger Zeit bemerkte.

Bergretter brachten Britin auf Piste zurück

Die Skifahrerin versuchte etwa eine Stunde lang zu Fuß durch den Tiefschnee zurück zur präparierten Abfahrt zu finden. Das war aber aussichtslos. Schließlich setzte sie einen Notruf ab. Zwei Bergretter konnten die Frau in der Folge finden und auf die Piste zurückbringen. Ein Helfer begleitete sie bis ins Tal.