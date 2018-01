Spekulationen über neue Bundeskrankenkasse

Seit Tagen gibt es vor allem in Wien heftige Spekulationen, dass eine möglicherweise neu geschaffene Bundeskrankenkasse in Linz angesiedelt werden könnte.

Die Zahl der Sozialversicherungsträger, wie der oberösterreichischen Gebietskrankenkasse, soll von bisher 21 auf fünf reduziert werden. So lautet eines der Ziele der türkis-blauen Koalition, das im Regierungsprogramm verankert ist.

„Bloße Spekulation“

Landeshauptmann Thomas Stelzer sagte am Freitag gegenüber dem ORF Oberösterreich zu den Spekulationen, über die der „Kurier“ berichtete, ob eine möglicherweise neu geschaffene Bundeskrankenkasse in Linz angesiedelt werden könnte: „Es ist immer gut und richtig, Stellen in die Bundesländer, schon recht nach Oberösterreich, zu verlegen. Aber da müsste konkret darüber geredet werden, wie das ausgestaltet wird.“ Aus seiner Sicht sei dies momentan nur eine bloße Spekulation. Mit ihm sei noch keiner in Verbindung getreten, so Stelzer.