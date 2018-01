Neue Ausstellungen oö. Künstler

Auf Schloss Puchheim, im Lebzelterhaus in Vöcklabruck und in der Schmiede in Pasching zeigen derzeit oberösterreichische Künstler ihre neuesten Arbeiten.

Seit 25 Jahren zeigt die Galerie im Schloss Puchheim regelmäßig Arbeiten heimischer Künstler. Dem in Wolfsegg lebenden Maler Wolfgang Dieter Bauer mit seinen an fotografische Momentaufnahmen erinnernde Bildern ist die kommende Ausstellung ab 26. Jänner gewidmet.

Wolfgang Dieter Bauer

„Erlebbares“ und „Unmittelbares“

Bereits erlebbar ist die Ausstellung in der Galerie im Lebzelterhaus in Vöcklabruck. unter dem Motto „Erlebbares“ und „Unmittelbares“ zeigt dort die Malereien Antonia Riederer aus Prambachkirchen Menschen, Landschaften und Objekte aus ihrer unmittelbaren Umgebung. Mit Alltäglichem gewährt sie dem Betrachter Einblicke in die zwischenmenschliche Beziehungsebene.

„Stille Zeichnungen“

Seit über 30 Jahren bannt Franz Blaas verschmitzte oder verträumte Menschenbilder mit wenigen Strichen auf das Papier. Er ist ein Zeichner, der niemals radiert und poetische Bildergeschichten zu erzählen vermag. Die Galerie in der Schmiede in Pasching zeigt ab Freitag unter dem Motto „Stille Zeichnungen“ Bunt- und Bleistiftbilder sowie Kreidezeichnungen des renommierten oberösterreichischen Künstlers gemeinsam mit Arbeiten des Gmundners Alexander Fasekasch.

Franz Blaas

