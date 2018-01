Hitler-Haus: Prozess um Entschädigung

Das Geburtshaus von Adolf Hitler in Braunau ist am Freitag Gegenstand einer zivilrechtlichen Verhandlung in Ried. Es geht um die Entschädigungssumme für das Gebäude. Die ist der enteigneten Hausbesitzerin nämlich zu gering.

Mit 310.000 Euro wurde die Entschädigung für das sogenannte Hitler-Haus in Braunau festgesetzt. Zu wenig Geld, sagt die frühere Besitzerin des Hauses. Beim Verhandlungstermin in Ried geht es laut Gerichtssprecher Walter Koller zunächst darum, dass ein Sachverständiger bestellt wird und der soll dann den Wert der Immobilie in Braunau mit einem Gutachten ermitteln.

Ob am Freitag auch die frühere Besitzerin selbst vor Gericht erscheinen wird, ist nicht bekannt. Das sei aber auch nicht erforderlich. Der Prozess beginnt um 10.30 Uhr und ist für eine Stunde anberaumt. Von Richterseite dürfte beiden Streitparteien - also frühere Hausbesitzerin und Finanzprokuratur - auch die Möglichkeit eines Vergleichs angeboten werden, heißt es.

