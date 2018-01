Hattinger verabschiedet sich als FDR-Chef

Am Donnerstag wird Gottfried Hattinger als künstlerischer Leiter des Festivals der Regionen (FDR) verabschiedet. Zudem wird in Marchtrenk eine Dokumentation in Buchform und ein Schülerfilm über das 2017er-Festival gezeigt.

Viermal hat Gottfried Hattinger die Festivals der Regionen außerhalb der Kunstzentren gestaltet - in Eferding, Attnang-Puchheim, Ebensee und zuletzt in Marchtrenk.

18.000 Besucher im Marchtrenk

Am Donnerstag wird der Kunstkurator, Festivalorganisator und Buchgestalter bei der Abschlusspräsentation in Marchtrenk gefeiert und verabschiedet, denn das kommende Festival der Regionen wird Airan Berg gestalten, der ein erfolgreiches Festival übernehmen wird. Gottfried Hattinger ist mit dem Zuspruch vor Ort zufrieden: „Ich bilde mir ein, dass es zu einem Großteil sehr gut aufgenommen worden ist. Es ist immer wieder gelungen, die Leute zu den Veranstaltungen zu bringen. So hatten wir in Marchtrenk rund 18.000 Besucher.

Buch- und Filmpräsentation in Marchtrenk

Außerdem präsentieren am Donnerstag bei der Buchpräsentation in Marchtrenk Schüler der Neuen Mittelschule eine Dokumentation über das Marchtrenker Festival der Regionen.

