Aufarbeitung von Doppelstaatsbürgerschaften

Die Aufarbeitung von möglichen illegalen österreichisch-türkischen Doppelstaatsbürgerschaften hat begonnen. In OÖ sind bisher sechs Bescheide zugestellt worden, so Landesrat Elmar Podgorschek (FPÖ) am Donnerstag.

Die Listen mit tausenden Namen waren nach dem türkischen Verfassungsreferendum im vergangenen Jahr öffentlich geworden. Die Abarbeitung ist mühsam: Die dort aufgeführten Personen sollen beim türkischen Verfassungsreferendum im März wahlberechtigt gewesen sein und müssen daher im Besitz der türkischen Staatsbürgerschaft sein.

4.000 Namen sind zu prüfen

Mit den Daten des zentralen Melderegisters wird nun überprüft, ob auch eine österreichische Staatsbürgerschaft oder ein fester Wohnsitz in Österreich vorliegen. Allein in Oberösterreich geht es laut Land OÖ um 4.000 Namen. Bei Ungereimtheiten wird ein so genanntes Feststellungsverfahren eingeleitet, an dessen Ende die Aberkennung der österreichischen Staatsbürgerschaft stehen kann.

Verfahrensverlauf muss beobachtet werden

Sechs entsprechende Bescheide seien bisher zugestellt worden, hieß es am Donnerstag aus dem Büro des zuständigen Landesrates. Den Betroffenen stehe eine Berufung und der Gang zum Landesverwaltungsgericht offen. Man habe sich entschieden zunächst zehn Bescheide fertig zu stellen, um zu sehen, wie diese Verfahren ablaufen und um Rechtssicherheit zu gewinnen - dann sollen die restlichen Fälle abgewickelt werden.

