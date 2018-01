Eschen-Schlägerung in Linz verschoben

Eine Galgenfrist haben die kranken Eschen auf dem Linzer Froschberg durch das Wetter bekommen. Ab Mittwoch sollten die Schlägerungsarbeiten beginnen, doch Schnee und Regen haben einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Die Stadt Linz muss auf einem 2,5 Hektar großen Areal zum Teil alle Eschen entfernen, weil sie von einem Pilz befallen sind. Also etwas mehr als drei Fußballfelder werden entfernt.

Stadt Linz

„Großflächige Durchforstungen üblich geworden“

Für die Experten nichts Neues, so Günther Haderer vom Magistrat Linz: „Solche Sachen sind grundsätzlich üblich, wobei wir in den letzten Jahren durch Eschensterben und Borkenkäfer mehr großflächige Fällungen haben. Normalerweise haben wir nur mehr Einzelbaumentnahmen, aber in den letzten zwei bis drei Jahren sind großflächige Durchforstungen leider üblich geworden.“

ORF

Naturverjüngung und Nachpflanzung

Die Arbeiten auf dem Linzer Froschberg werden rund 14 Tage dauern. Es gibt aber auch schon einen Plan, wie es weitergeht, so Haderer: „Wir werden die Flächen wieder bewalden. Es wird zum Teil eine Naturverjüngung geben, das heißt, dass die Bäume mit Samen von selber wieder anfliegen. Das werden vor allem Ahorn, Eichen und Hainbuchen sein. Und es wird auch bisschen nachgepflanzt, vor allem Nadelhölzer, damit wir einen ökologisch wertvollen Mischwald zusammenbringen.“ Diese Arbeiten sollen im Herbst beginnen.

Link: