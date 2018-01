LIV Wohnbau in Insolvenz gerutscht

Die Bauträgerfirma „LIV Wohnbau GmbH“ in Vöcklabruck - früher die Mairinger Projektbau GmbH in Schwanenstadt – hat am Landesgericht Wels Insolvenz angemeldet, so der Kreditschutzverband (KSV) am Mittwoch.

Bei der Pleite stehen Passiva von etwas mehr als 2,9 Mio. Euro Aktiva von über 2,5 Mio. Euro gegenüber. Die Firma hat drei Dienstnehmer und rund 60 Gläubiger. Ursache für die Insolvenz sind massive Probleme bei einem Bauträgerprojekt in Lenzing (Bezirk Vöcklabruck).

Kein Geld für weitere Arbeiten

Dort wird ein Gebäude mit 13 Wohneinheiten errichtet. In den vergangenen Wochen ist in den Rohbau durch Starkregen Wasser über die noch nicht fertigen Dachflächen eingedrungen. Die Liquidität für Reparaturen, die Fertigstellung und Bezahlung aller Verbindlichkeiten ist nicht vorhanden zumal davor ein anderes Projekt mit Verlust verwertet wurde.

Den Gläubigern wird im Sanierungsverfahren die gesetzliche Mindesterfordernis mit einer Quote von 20 Prozent zahlbar innerhalb von 24 Monaten ab Annahme des Sanierungsplanes geboten. Sie soll aus der Fertigstellung und Verwertung des Projektes in Lenzing aufgebracht werden. Die nötigen Kreditmittel erhofft man sich von der Hausbank.