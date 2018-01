Drogenlenker in Linz vor Gericht

Jener 27-jährige Linzer, der am dritten Mai des Vorjahres einen tödlichen Auffahrunfall in Traun verursacht hat, steht am Mittwochvormittag in Linz vor Gericht. Der Mann soll alkoholisiert und unter Drogeneinfluss gestanden sein.

Bei dem Unfall Anfang Mai des Vorjahres wurde eine Person getötet und fünf weitere teilweise schwer verletzt. Der 27-jährige Linzer hat den Unfall im Frühverkehr auf der Trauner Kreuzung ausgelöst. Er ist ungebremst in die vor einer roten Ampel stehenden Autos geprallt.

Angeklagter verursachte schweren Unfall

Insgesamt sechs Autos wurden in der Folge bei diesem Auffahrunfall ineinander geschoben. Der 54-jährige Beifahrer des hintersten Autos in der Kolonne starb noch an der Unfallstelle. Der Slowene erlag seinen schweren Verletzungen. Außerdem wurden durch die Wucht des Aufpralls fünf weitere Menschen verletzt, zwei sogar so schwer, dass sie stationär im Krankenhaus bleiben mussten.

Linzer drohen bis zu drei Jahre Haft

Der Unfallverursacher aus Linz ist laut Polizei nicht nur unter Cannabiseinfluss gestanden, sondern war auch noch alkoholisiert. Ihm drohen bis zu drei Jahre Gefängnis. Mit einem Urteil wird noch am Mittwoch gerechnet.