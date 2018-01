Arbeitsplätze zentrales Thema bei ÖVP-Klausur

Was kann die Politik dazu beitragen, damit Arbeitsplätze entstehen? Darüber diskutierte am Dienstag die Parteispitze der oberösterreichischen Volkspartei am Gelände des Industriebetriebs Miba AG in Laakirchen im Bezirk Gmunden.

Unter anderem durch den Abbau von Bürokratie sollen neue Jobs geschaffen werden. Bei einem Rundgang durch die Produktionshallen der Miba AG in Laakirchen sagte der Obmann der ÖVP-Oberösterreich, Landeshauptmann Thomas Stelzer: „Unsere Aufgabe ist es zu schauen, dass wir Dinge beschleunigen, Verfahren vereinfachen, Vorschriften zurücknehmen und Paragraphen abbauen.“

Wirtschaft braucht schnelles Internet

Aufgabe des Landes und des Bundes sei es auch, den Zugang zu schnellem Internet zu ermöglichen - Stichwort: Breitband-Ausbau, so Stelzer: „Das ist eine immense Herausforderung, wenn wir wirklich in allen Regionen eine moderne und leistungsfähige Wirtschaft unterstützen wollen, dann brauchen wir das auch überall.“

Strugl: „für ausreichend Fachkräfte sorgen“

Bei der ÖVP-Klausur in der Zentrale des stark wachsenden Familienunternehmens Miba, das unter anderem Metallteile für die Autoindustrie herstellt, betont der für Wirtschaft zuständige Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl auch die Notwendigkeit, für gut ausgebildete Arbeitskräfte zu sorgen: „Ein ganz wesentlicher Engpass, nicht nur in Österreich, sondern zumindest in Europa ist das ausreichende Angebot an Fachkräften. Darauf müssen wir uns sehr stark konzentrieren.“

ORF

Am Nachmittag war der neue Finanzminister Hartwig Löger in Laakirchen zu Gast. Hauptziel im Jahr 2018 sei es, neue Jobs zu schaffen, heißt es von der Partei-Spitze.