15-Jährige aus Eferding wieder aufgetaucht

Ein „Happy End“ hat die Suche nach einem abgängigen Mädchen aus Eferding genommen. Die 15-Jährige ist wieder aufgetaucht, sie war seit dem 25. Dezember abgängig.

Über 23 Tage Hoffen und Bangen sind für die Mutter des Mädchens endlich vorbei. Ihre Tochter ist wieder zuhause. Offenbar nach einem Streit ging das Mädchen am Christtag vor die Haustür, laut der Mutter um eine Zigarette zu rauchen. Die 15-Jährige kehrte jedoch nicht mehr zurück. Am Handy hob das Mädchen nicht ab und auch sonst gab es kein Lebenszeichen von ihr.

Vermissten-Anzeige erfolgte erst Anfang Jänner

Da die 15-Jährige schon öfters für ein paar Tage verschwunden war, wartete die Mutter zu. Am 5. Jänner meldete sie ihre Tochter schließlich bei der Polizei als vermisst. Die lokalen Polizisten im Großraum Eferding hielten von nun an Ausschau nach dem Mädchen. Laut Polizei ist die 15-Jährige am Dienstag gegen Mittag zu ihrer Mutter zurückgekehrt und sei wohlauf. Das Mädchen gab an, bei ihrem Freund in Wels gewesen zu sein.

Link: