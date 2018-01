Turbulenzen rund um Citybus in Traun

In Traun gibt es offenbar Unmut über den neuen Citybus. Laut dem Trauner ÖVP-Obmann seien die Busse zu groß und das System insgesamt untauglich. Der SPÖ-Bürgermeister kontert: Der Citybus sei im Gemeinderat beschlossen worden.

Seit Anfang ist der neue Citybus in Traun in Betrieb. Geht es nach ÖVP-Fraktionsobmann Wolfgang Weitmann sei der Citybus eine echte Verschlechterung für die Bevölkerung: „An einer Stelle auf einer einspurigen Straße bleibt der Citybus sechs Minuten stehen.

Autofahrer angeblich über Citybus verärgert

Dementsprechend ist der Ärger der Autofahrer, die warten müssen, bis der Bus wieder weiterfährt.“ Im Gemeinderat seien die Bedenken der ÖVP von Rot und Blau ignoriert worden, so Weitmann. Er wünscht sich City-Taxis, die flexibler seien und auch kostengünstiger.

Trauner Bürgermeister zeigt sich zuversichtlich

Der Bürgermeister von Traun, Rudolf Scharinger (SPÖ), kontert: „Grundsätzlich ist das Citybus-Konzept ein bewährtes Konzept in vielen Städten. Wir haben für Traun nichts Neues erfunden.“ Er sei sich sicher, dass am Ende des Tages die eine oder andere Schwachstelle, bzw. das eine oder andere Problem ausgemerzt werden könne, so der Bürgermeister. Mitte des Jahres, nach Ablauf der Probezeit, könne man stellenweise sicher noch nachbessern.