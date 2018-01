Pensionist verletzt im Auto gefunden

Ein glückliches Ende hat die Suche nach einem Pensionisten aus Klam (Bezirk Perg) genommen. Der Mann war von einer Autofahrt Montagabend nicht nach Hause gekommen. Die Polizei entdeckte schließlich Dienstagfrüh den Wagen.

Der Mann wollte am Abend noch eine Runde mit seinem Auto drehen. Als er um 4.00 Uhr noch nicht zurück war, vermutete sein Sohn einen Verkehrsunfall und verständigte die Polizei. Eine erste Suche brachte keinen Erfolg.

Kopf- und Beinverletzungen

Doch um 8.00 Uhr wurde das Fahrzeug in einem Feld in Saxen neben einem Güterweg von einer Polizeistreife entdeckt. In dem Auto saß der 78-Jährige - er hatte offenbar Kopf- und Beinverletzungen. Trotz der winterlichen Außentemperaturen bestand keine Lebensgefahr.

Polizei vermutet Unfall

Die Polizei vermutet, dass der Mann einen Unfall hatte. Wie lange der Pensionist auf seine Rettung in dem Auto warten musste, lässt sich derzeit nicht sagen. Er wurde ins Klinikum Amstetten gebracht.